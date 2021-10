Electronic Arts : Blake Jorgensen ne sera bientôt plus COO et CFO

Le directeur des opérations et directeur financier d'Electronic Arts quittera ses fonctions à partir de l'été 2022.

Pendant pas moins d’une dizaine d’années, Blake Jorgensen aura été le partenaire privilégié du PDG Andrew Wilson au sein d’Electronic Arts, à savoir le numéro 2, en occupant la double fonction de directeur des opérations et de directeur financier. Il a été l’un des artisans derrière les rachats de Respawn Entertainment et Codemasters. Dans quelques mois, Laura Miele, directrice des studios d’EA (actuelle numéro 3 après avoir pris la place de Patrick Söderlund), reprendra ses fonctions en tant que COO (chief operating officer), tandis que la société entamera une recherche externe et interne pour trouver son prochain CFO (chief financial officer).

Du changement chez Electronic Arts pour mieux évoluer dans l’industrie vidéoludique

“Laura a dirigé avec succès les EA Studios avec une forte discipline stratégique et opérationnelle, et elle apportera cette concentration et cette rigueur à toute l’entreprise“, a déclaré Andrew Wilson, le patron d’EA. En outre, Chris Bruzzo, vice-président exécutif chargé du marketing, des affaires commerciales et du Positive Play, est devenu le directeur de l’expérience de l’entreprise, un poste qui doit guider les efforts de l’éditeur américain pour créer des écosystèmes sociaux qui forgent des liens plus forts et proposent des expériences extraordinaires pour les joueurs dans et autour des jeux EA.