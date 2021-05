Electronic Arts annonce le rachat de Metalhead Software (Super Mega Baseball)

Metalhead Software s'associe avec l'éditeur américain Electronic Arts pour amener la licence Super Mega Baseball au sommet.

Désormais dans le giron d’Electronic Arts, le studio canadien Metalhead Software va continuer à travailler dans ses bureaux à Victoria, la capitale provinciale de la Colombie-Britannique au Canada, tout en étant en contact direct et permanent avec l’équipe mondiale d’EA Sports pour développer la licence Super Mega Baseball et proposer de nouvelles expériences sportives et de divertissement. Cette décision est la dernière d’une série d’annonces importantes de croissance et d’expansion d’EA Sports qui lui permet d’être au centre de l’expérience sportive de centaines de millions de fans de sport dans le monde. À travers son portefeuille inégalé, comprenant FIFA, Madden NFL, NHL, Sports College Football, PGA Tour, F1 et UFC, ainsi que ses offres de services en direct sur PC et mobile, EA Sports rapproche les joueurs des sports, équipes et ligues qu’ils aiment.

We have big news! Metalhead has been acquired by @EA and we are super mega excited to be joining the @EASPORTS team. More detail in the SMB subreddit: https://t.co/5nZSdruFAB pic.twitter.com/Z2aiSSyq85 — Metalhead Software (@MetalheadSoft) May 5, 2021

“Nous sommes tous des joueurs de Super Mega Baseball, et nous admirons depuis longtemps le travail de l’équipe de Metalhead. C’est une franchise unique et appréciée des joueurs de sport – l’équilibre et la profondeur du gameplay, ainsi que le style unique du contenu, en font un jeu super amusant à jouer entre amis. Nous sommes impatients de soutenir et d’investir dans l’équipe pour qu’elle puisse continuer à créer des jeux étonnants qui raviront les fans de sport du monde entier“, a déclaré Cam Weber, vice-président exécutif et directeur général d’EA Sports. “Nous continuons à nous développer, et nous sommes profondément enthousiastes à l’idée de créer davantage d’expériences uniques et interactives qui brouillent les frontières entre le sport et le divertissement.”

