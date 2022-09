Elden Ring se décline en manga humoristique

Le manga Elden Ring : The Road to the Erdtree est publié par la plateforme Comic Walker de Kadokawa et traduit en français par la maison d'édition Mana Books.

Ecrite et illustrée par Tobita Nikiichi, l’adaptation en manga de la nouvelle licence Elden Ring du studio japonais FromSoftware s’intéresse à un jeune homme amnésique qui débute son aventure en slip…

Aseo, un pauvre bougre terni, se retrouve rejeté dans Limgrave, dénudé, sans le sou, sans espoir et sans jeune fille. Son seul espoir dans sa nouvelle maison dure et impitoyable est une femme mystérieuse nommée Melina. Elle l’incite à suivre les conseils de la grâce jusqu’à l’Erdtree qui domine les terres intermédiaires. Mais la route ne sera pas facile ; une galerie de personnages hauts en couleur attend Aseo en chemin – Margit le déchu, Godrick le greffé, Loretta chevaleresse royale, Général Radahn, le fléau des astres, Makar le Dragon du magma, Godfrey, premier seigneur d’Elden, Morgott roi des réprouvés ou encore Serpent dévoreur de dieux & Rykard… Avec rien d’autre qu’un pagne entre Aseo et une mort certaine, il part pour la première étape de sa quête, à savoir Le château de Stormveil. Y parviendra-t-il, ou son voyage prendra-t-il fin avant même de commencer ?

Elden Ring : The Road to the Erdtree en numérique chez Comic Walker et Mana Books

Les deux premiers chapitres de Elden Ring : The Road to the Erdtree sont accessibles gratuitement sur la plateforme Comic Walker, tandis que le troisième arrivera le 19 septembre prochain. Du côté de Mana Books, ils deviendront payants (0,49 euros par chapitre) d’ici six mois. Les fans de Elden Ring prendront plaisir à retrouver les lieux, personnages et boss rencontrés dans l’action-RPG médiéval-fantastique hardcore en monde ouvert pendant leur lecture.

Elden Ring de FromSoftware se rapproche des 20 millions de ventes

Si Kadokawa commence doucement et surement à étendre le lore d’Elden Ring avec du media mix ou transmédia, la dernière production du studio FromSoftware continue de se vendre comme comme des petits pains. Après avoir atteint les 12 millions d’exemplaires vendus en mars dernier, le cap des 16 millions a été battu en août dernier lors la présentation des résultats financiers de Bandai Namco.