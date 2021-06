Elden Ring : le sort d’un monde immense sera entre les mains des joueurs

FromSoftware met en lumière l'univers d'Elden Ring, le fruit de la collaboration entre Hidetaka Miyazaki et George R. R. Martin.

Des montagnes vertigineuses aux châteaux démesurés en passant par les plaines verdoyantes, les marécages suffocants et les forêts luxuriantes, Elden Ring se présente comme un Zelda-like pour les hardcore gamers avec un monde ouvert où une météo changeante et un cycle jour-nuit transformera l’expérience à de multiples reprises. Que cela soit à pied ou à dos d’une monture, en solitaire ou avec des amis en ligne, rencontrer des personnages qui ont besoin d’aide, des adversaires à l’histoire complexe ainsi de redoutables créatures sera monnaie courante. Un large arsenal d’armes, de sorts et de techniques vont permettre d’expérimenter les systèmes de jeu de rôle et de personnalisation : “Jetez-vous vaillamment dans des combats sans merci contre des adversaires imposants, ou tirez parti des systèmes de furtivité et de combat pour prendre l’avantage. Libre aux joueurs de décider comment aborder les nombreuses épreuves qui leur barreront la route.”

Un trailer avec du gameplay pour Elden Ring

“Dans Elden Ring, nous avons concentré toute l’expertise en matière de dark fantasy et d’action-RPG que nous avons cultivée avec la série Dark Souls, afin de créer un jeu audacieux à même de faire évoluer le genre“, explique Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware. “Nous avons bâti un monde riche, d’une envergure proprement stupéfiante, sur la base de légendes écrites par George R. R. Martin. Elden Ring est un monde plein de mystères et de dangers, qui n’attend que d’être exploré et découvert, peuplé de personnages aux personnalités développées et aux motivations nébuleuses. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à vivre cette expérience.”

Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. La mise à jour next-gen sera gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur les consoles d’ancienne génération de Sony et Microsoft.