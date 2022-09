Elden Ring : la bande-son désormais disponible sur les plateformes de streaming

La bande-son d'Elden Ring est disponible sur les plateformes de streaming. De quoi vous en mettre plein les oreilles, sans même lancer le jeu. Et Bandai propose même une vidéo behind-the-scenes de l'enregistrement des pistes.

Pour faire un très bon jeu vidéo, il faut réunir un certain nombre d’ingrédients. Il ne suffit pas d’avoir une bonne histoire, un bon gameplay ou autre. Tout doit être là. Une composante importante, dans certains types de jeux, tout du moins, est l’immersion. Cette dernière passe là encore par diverses composantes. L’un d’entre eux est la bande-son. Et aujourd’hui, les fans peuvent écouter celle d’Elden Ring sur les plateformes de streaming.

La bande-son d’Elden Ring est disponible sur les plateformes de streaming

En plus d’être l’un des meilleurs jeux de cette année, et probablement de ces dernières années, le jeu de FromSoftware Elden Ring propose une bande originale absolument fantastique. Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo et Tai Tomisawa ont composé quelque chose de vraiment dingue, véritable hommage au passé du studio tout en offrant quelque chose de très nouveau, et aujourd’hui, vous pouvez écouter et réécouter tout cela sans lancer le jeu.

De quoi vous en mettre plein les oreilles, sans même lancer le jeu

L’éditeur Bandai Namco vient en effet de mettre à disposition les 67 pistes de la bande-son d’Elden Ring sur tous les services de streaming du marché, ou presque. Parmi les plateformes concernées, on citera les grands noms que sont Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer, Tidal et YouTube Music. Si vous achetez encore des albums, sachez que ce dernier est aussi disponible via iTunes.

Et Bandai propose même une vidéo behind-the-scenes de l’enregistrement des pistes

Comme c’est souvent le cas avec les jeux de From, les chansons qui sont jouées pendant les combats contre les boss sont parmi les plus mémorables. Il a fallu que je me fasse violence pour ne pas me perdre complètement lorsque le thème de Malenia est arrivé. Fort heureusement, les pistes d'”ambiance”, comme “Limgrave”, permettent de rester les pieds sur terre. Bandai Namco a aussi publié une vidéo behind-the-scenes, malheureusement trop courtes pour les fans, montrant le Budapest Film Orchestra en plein enregistrement de la musique que vous pouvez entendre dans le jeu et en ligne. À voir ci-dessous.