Elden Ring : FromSoftware officialise la fin du développement

Le développement étant terminé, Elden Ring va pouvoir être produit en série pour respecter sa date de sortie.

Durant le Taipei Game Show 2022, le salon du jeu vidéo dans la capitale de Taïwan, Yasuhiro Kitao, producteur chez FromSoftware, annonce que l’action-RPG à la troisième personne Elden Ring est désormais prêt pour la production de masse : “Le développement se déroule sans encombre. La sortie était initialement prévue en janvier dernier, mais elle a été repoussée une fois à février. Mais soyez-en sûrs, le titre sera prêt à être mis en vente le 25 février prochain. Le master a déjà été validé, et en ce moment, l’équipe travaille sur un patch day one pour s’assurer que tout est parfait dans le jeu.”

Il a également évoqué la durée de vie de Elden Ring qui devrait satisfaire les joueurs chevronnés comme occasionnels : “Cela différera sensiblement selon le joueur, mais en termes d’objectifs fixés pendant le développement, l’idée est que la route principale devrait pouvoir être terminée en environ 30 heures. Le jeu dans son ensemble est assez massif, et contient plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires, mais si nous parlons uniquement de la route principale, cela ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps que cela.”

Un Story Trailer pour Elden Ring

Elden Ring sortira le 25 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam.