Elden Ring existe toujours bel et bien, FromSoftware rassure les fans

Malgré le manque d'informations officielles, Elden Ring est toujours en développement chez FromSoftware.

Annoncé durant l’E3 2019, Elden Ring de FromSoftware évite les grands rendez-vous de l’industrie vidéoludique depuis plus d’un an au plus grand dam des fans des oeuvres de Hidetaka Miyazaki. Discret, le créateur nippon s’est entouré de l’écrivain George R. R. Martin (Game of Thrones), le Tolkien américain, pour produire une nouvelle licence qui se veut être une évolution de Dark Souls. La compositrice Yuka Kitamura participe d’ailleurs à la bande originale de l’action-RPG à la troisième personne qui prendra place dans un monde ouvert pouvant être parcouru à cheval.

We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for "ELDEN RING", our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it. pic.twitter.com/NOUBeacOPd — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 31, 2020

Alors que le studio japonais rappelait le lancement d’une mise à jour Game of the Year Edition (Reflections of Strenth, Gauntlets of Strength, Remnants et des tenues spéciales) pour Sekiro : Shadows Dies Twice sur les réseaux sociaux, une brochette d’adorateurs des Souls-like ont poussé à bout le responsable de la communication de FromSoftware afin qu’il donne des nouvelles positives de leur nouveau jeu édité par Namco Bandai : “Nous apprécions beaucoup l’enthousiasme et le soutien manifestés pour Elden Ring, notre prochain action-RPG se déroulant dans un univers de dark fantasy. Nous espérons que vous l’attendez.”

Pour le moment, Elden Ring est prévu sur PS4, Xbox One et PC à une date inconnue.