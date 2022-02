Elden Ring : des mécanismes de jeu approfondis et un nouveau regard sur l’univers

Soyez prêt à devenir le Seigneur de l'Entre-Terre dans Elden Ring, le nouvel univers de fantasy conçu par Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) et George R. R. Martin (Game of Thrones).

L’Entre-Terre d’Elden Ring, où règne la reine Marika l’Éternelle, se présente comme un monde ouvert grandiose à explorer : “Arpentez ce monde époustouflant à pied ou à dos de monture, en solitaire ou avec d’autres joueurs, et immergez-vous dans ses plaines verdoyantes, ses marécages suffocants, ses montagnes vertigineuses, ses châteaux lugubres et bien d’autres lieux majestueux, le tout dans un terrain de jeu d’une envergure jamais vue dans un titre FromSoftware.”

Alors que le Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé en plusieurs morceaux dans un passé lointain, les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquent les éclats de ce dernier, également appelés runes majeures. C’est le début de l’Éclatement : “Une guerre émanant de la folie provoquée par une puissance fraîchement acquise. Une guerre qui sonna le renoncement de la Volonté suprême. Ainsi viendra l’heure des Sans-éclat, eux à qui se refusa jadis la grâce dorée, et qui furent exilés de l’Entre-Terre.”

Les configurations minimales et recommandées pour la version PC d’Elden Ring

Configuration minimale

Système : Windows 10 ou 11

Processeur : AMD Ryzen 3 3300X ou Intel Core i5-8400

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX 580 (4 Go) ou Nvidia GTX 1060 (3 Go)

DirectX : Version 12

Disque dur : 60 Go d’espace libre

Carton son : compatible Windows

DirectX 12

Configuration recommandée

Système : Windows 10 ou 11

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go) ou Nvidia GTX 1070 (8 Go)

DirectX : Version 12

Disque dur : 60 Go d’espace libre

Carton son : compatible Windows

DirectX 12

Une bande-annonce pour Elden Ring

Elden Ring sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam dès le 25 février prochain. A noter que l’action-RPG de FromSoftware offre une mise à niveau gratuite vers PS5 pour les joueurs qui achètent la version PS4 et prend en charge le Smart Delivery de Microsoft, permettant aux joueurs de jouer sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S avec un seul achat.