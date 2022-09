Elden Ring débarque en jeu de plateau, pour vous faire mourir toujours davantage

Elden Ring arrivera bientôt en jeu de plateau. Exploration, combats et boss effrayants, évidemment. Un jeu bientôt sur Kickstarter.

From Software a une idée bien arrêtée de la gestion de la difficulté dans ses jeux vidéo. Cela vous a peut-être empêché(e) de jouer à Elden Ring, mais vous aurez désormais une autre possibilité pour découvrir l’univers du jeu le plus populaire de l’année. Cette semaine, Steamforged Games a annoncé qu’il allait adapter Elden Ring en jeu de plateau.

Selon Mat Hart, cofondateur de l’entreprise, “les fans peuvent s’attendre à un jeu de plateau sombre, très riche, plein de mystères et de périls, avec des combats satisfaisants et de l’exploration gratifiante.” À ce stade, les détails sont très minces concernant ce projet, mais Steamforged a promis un système de combat qui ne fera pas appel à des lancers de dés. Qui plus est, vous pourrez jouer avec jusqu’à trois autres amis autour de la table – ou tout seul, si vous le désirez -.

Tout comme les adaptations de Dark Souls et Horizon Zero Dawn en jeux de plateau, Elden Ring : The Board Game proposera un grand nombre de figurines. Il y a quelques jours, l’entreprise a publié le rendu de l’une d’entre elles, montrant à quoi Margit, l’un des premiers boss d’Elden Ring, pourra ressembler. Malgré sa petite taille, cette version du Déchu est tout aussi intimidante que la version du jeu vidéo. Steamforged partagera davantage de détails autour de son projet lorsqu’elle proposera, plus tard, le jeu sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. D’ici là, vous pouvez vous inscrire pour être prévenu(e) des mises à jour quand il y en a.

Nul doute en tous les cas que les parties de Elden Ring : The Board Game pleines d’action, et préparez-vous à mourir, probablement plus d’une fois !