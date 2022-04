El Muerto : Bad Bunny sera le premier super-héros latino du Sony’s Spider-Man Universe

Le personnage El Muerto alias Juan-Carlos Estrada Sanchez est un lutteur surpuissant qui a combattu Spider-Man lors d’un match de catch au cours duquel il a failli démasquer l’homme-araignée avant d’être paralysé à l’aide d’un poison. Attaqué par le luchador surnaturel El Dorado, il se fait sauver par le célèbre tisseur de toile et s’associe avec lui pour le vaincre. Bien qu’El Muerto ne soit pas aussi populaire que Venom ou Kraven the Hunter, la rapidité avec laquelle Sony a lancé le développement de ce film est due en grande partie à la détermination de Bad Bunny à trouver le super-héros qui lui convient.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022