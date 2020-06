Eidos Sherbrooke va soutenir la recherche et développement de nouvelles technologies

Square Enix et Eidos Montréal annoncent la création d'Eidos Sherbrooke, un nouveau studio dédié à l'accélération de l'innovation technologique dans les jeux vidéo.

Après l’intelligence artificielle pour le domaine du divertissement avec Square Enix AI & ARTS Alchemy, l’éditeur japonais offre une filiale à Eidos Montréal dans la ville de Sherbrooke, en Estrie, pour se spécialiser dans le cloud, le Ray Tracing ou encore le geomorphing en temps réel afin de façonner les jeux vidéo de demain sur PS5 et Xbox Series X. Si Eidos Sherbrooke ouvrira officiellement ses portes cet automne (les activités ont virtuellement débuté), la nouvelle structure canadienne souhaite employer 100 personnes d’ici 2025 : “Il y a plus de deux ans s’est amorcé une réelle réflexion sur la nouvelle vision d’Eidos Montréal, et la création de ce nouveau chapitre régional y est étroitement liée. Nous souhaitions continuer notre croissance contrôlée et garder l’humain et la technologie au coeur de cette vision. Ce nouveau studio expert permettra d’offrir des outils aux développeurs de contenus qui viendront enrichir l’expérience et l’immersion des joueurs. La proximité avec Montréal, les universités de renom ainsi que la qualité de vie que l’on retrouve à Sherbrooke sont des critères ayant contribué au choix final.”

Les talents locaux vont rejoindre Eidos Sherbrooke

Le studio sera dirigé par Julien Bouvrais, directeur des technologies d’Eidos Montréal et maintenant chef de studio pour Eidos Sherbrooke. Pour poursuivre sa croissance et consolider ses équipes, des professionnels aguerris, des vétérans de l’industrie et de domaines connexes ainsi que des diplômés des universités sherbrookoises, ainsi que de l’ensemble du Québec et du Canada et de l’international seront recrutés : “Sherbrooke est une ville innovante à notre image ! Elle offre toutes les opportunités de se réaliser professionnellement et personnellement, tout en profitant du potentiel technologique de la ville. Les universités de Sherbrooke et Bishop’s offrant des programmes de pointe en informatique et en programmation, la région nous semble un creuset idéal pour continuer à développer nos champs d’expertise.“