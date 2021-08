eFootball : un point sur les différentes fonctionnalités du nouveau PES

Développée avec le moteur graphique Unreal Engine, la toute nouvelle plateforme de simulation de football des créateurs de PES et Wining Eleven s’exhibe pratiquement sous toutes ses coutures dans une bande-annonce avec du gameplay. L’éditeur japonais Konami promet par ailleurs davantage d’informations concernant notamment les modes de jeu, les licences, les versions mobile et la date de sorte seront dévoilées en septembre.

One more thing! Here are #eFootball 's default Basic Controls for console and PC platforms 🎮

Full details from today's announcement can be found on the official #gamescom2021 page – https://t.co/pC2omsdlZa pic.twitter.com/HzKZ0kxEuU

— eFootball (@play_eFootball) August 26, 2021