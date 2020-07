eFootball PES : une mise à jour pour l’édition 2021, un épisode next-gen pour l’édition 2022

Konami lève le voile sur l'avenir de la franchise eFootball PES.

Comme évoqué dans nos colonnes en juin dernier, eFootball PES 2021 sera bien une simple mise à jour pour eFootball PES 2020 : “Nous avons pris la décision de lancer notre titre PES cette année sous la forme d’une mise à jour de saison. Nous sommes convaincus que cette année, notre jeu offrira aux fans suffisamment d’émotions pour les faire tenir jusqu’à ce que notre titre de nouvelle génération soit prêt d’ici l’année prochaine. Nous fêtons également cette année le lancement du premier titre PES, il y a un quart de siècle. Pour commémorer cet incroyable exploit, mais aussi pour exprimer notre gratitude à tous nos fans, nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année, PES sera lancé à un prix réduit et comptera sur de nombreux bonus.”

Konami va abandonner le Fox Engine au profit de l’Unreal Engine 5 pour eFootball PES 2022

Avec un premier teaser mettant en avant Lionel Messi, la star incontestée du FC Barcelone, le producteur Shingo “Seabass” Takatsuka s’exprime sur la version next-gen du nouveau eFootball PES de l’éditeur nippon Konami : “Alors que l’industrie vidéoludique est à l’aube d’une nouvelle génération de consoles passionnantes, nous pensons que le moment est idéal pour vous faire part de certains de nos projets pour l’avenir de la franchise PES. À cette fin, nous sommes heureux d’annoncer que nous travaillons d’arrache-pied sur un titre de football de nouvelle génération qui vise à incarner véritablement notre concept clé ‘The Pitch is Ours’ (le terrain nous appartient). Ce titre est désormais développé avec la dernière version du moteur graphique Unreal Engine d’Epic Games qui nous permettra de vous éblouir avec des améliorations stupéfiantes dans tous les domaines du jeu. Attendez-vous à des modèles et des animations de joueurs plus réalistes, à une physique améliorée, à des visuels photoréalistes, et bien plus encore. Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous sont enthousiastes pour le nouveau contenu de myClub et de la Ligue des Maîtres, et nous sommes également ravis de vous faire savoir que des mises à jour importantes sont en cours pour ces deux modes. Cependant, l’ampleur même de tout ce que nous voulons réaliser pour nos débuts dans la prochaine génération a rendu nécessaire de réduire nos efforts dans d’autres domaines de développement. À l’heure actuelle, nous envisageons le début de la phase de tests de notre titre de prochaine génération à la mi-2021, avec une date de sortie prévue plus tard dans l’année.”