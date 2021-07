eFootball PES : Neymar Jr. devient l’ambassadeur de tous les jeux de football de Konami

En plus d’être le visage d’eFootball PES 2021 Season Update, de PES 2022 (un nouvel épisode qui pourrait être totalement free-to-play avec une approche plus tournée vers le multijoueur) ainsi que des prochaines simulations footballistiques de l’éditeur japonais Konami, le joueur brésilien Neymar Jr. sera bientôt disponible en tant que joueur de la Série Moment iconique pour le mode en ligne.

So excited to announce that I’ve partnered with KONAMI as an Official Ambassador for #PES2021 and beyond. We’ll have an iconic PES moment soon, so come and play!https://t.co/gk9NTSNDwr#PES2021 #IconicMomentSeries @officialpes#ad pic.twitter.com/aIocsGrZNV

— Neymar Jr (@neymarjr) July 20, 2021