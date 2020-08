eFootball PES 2021 Season Update : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont accompagnés de Marcus Rashford et Alphonso Davies pour la jaquette

La jaquette du "nouveau" Pro Evolution Soccer de Konami réunit deux monstres sacrés du ballon rond et deux étoiles montantes du football.

L’attaquant argentin Lionel Messi du FC Barcelone (sixième apparition sur une jaquette d’opus de la licence), l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin (nouvel ambassadeur officiel qui participera à des activités promotionnelles tout au long de l’année), l’attaquant britannique Marcus Rashford de Manchester United et le latéral gauche canadien Alphonso Davies du Bayern Munich vont officiellement orner la couverture d’eFootball PES 2021 Season Update pour les 25 ans de Pro Evolution Soccer.

Who else loves the Cover Art we revealed this morning? 😍 Check out the official pack shots for #eFootballPES2021 on PS4, Xbox One and Steam! 📸🔥 pic.twitter.com/rPy60nInJP — eFootball PES (@officialpes) August 24, 2020

Prévu pour le 14 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC via Steam, ce titre n’est qu’une simple mise à jour d’eFootball PES 2020. Jonas Lygaard, senior director Brand & Business Development chez Konami déclare : “Je suis incroyablement fier de la jaquette que nous avons assemblée pour PES 2021. Nous avons effectué un grand changement l’année dernière en mettant en vedette quatre ambassadeurs, et nous sommes heureux de monter encore plus le niveau cette année avec une première dans l’histoire des simulations puisque Messi et Ronaldo sont enfin réunis.”

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Alphonso Davies, les stars d’eFootball PES 2021 Season Update

En plus d’être présents sur la jaquette, les quatre ambassadeurs sont également visibles dans les Éditions Club d’eFootball PES 2021 Season Update, qui seront uniquement disponibles en téléchargement au prix de 34,99 euros. Chacune des Éditions Club comprendra un joueur de la Série Moments Iconiques, une équipe myClyb complète et plus encore. Les joueurs de PES 2020 ou PES 2020 LITE qui précommandent une Édition Club par le biais du jeu bénéficient d’une remise de 20%.