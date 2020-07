eFootball PES 2021 Season Update : la copie conforme d’eFootball PES 2020, mais avec une base de données enrichie

Konami dévoile la date de sortie et le prix cassé d'eFootball PES 2021 Season Update, la "nouvelle" itération de la licence.

Malgré le nom et un format physique (et aussi numérique), eFootball PES 2021 Season Update n’est rien d’autre qu’une simple mise à jour d’eFootball PES 2020 avec la présence du contenu exclusif UEFA Euro 2020 (tournoi hors-ligne, 55 équipes nationales, Wembley Stadium et autres bonus). La seule véritable nouveauté, si on peut vraiment considérer cela comme telle, sera les moments iconiques du mode myClub qui vont permettre de revivre et recréer les moments mémorables de la carrière de stars du football comme le Lionel Messi du 18 avril 2007, le David Beckham du 17 août 1996, le Dennis Bergkamp du 27 février 2002, le Oliver Kahn du 26 avril 2003 et le Cristiano Ronaldo du 12 mars 2019. En prime, ceux qui auront joué au mode myClub d’eFootball PES 2020 recevront un bonus spécial en fonction de leur avancée dans celui-ci.

eFootball PES 2021 Season Update et ses éditions

eFootball PES 2021 Season Update – Édition Standard

Cette édition disposera d’une pochette unique à l’effigie de l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Lionel Messi. L’édition Standard de PES 2021 sera disponible en boîte ainsi qu’en téléchargement, au prix de 29,99 euros

eFootball PES 2021 Season Update – Édition Club

Pour la toute première fois, les éditions Club de PES 2021 seront disponibles exclusivement en téléchargement. Le FC Barcelona, la Juventus, Manchester United, le FC Bayern ainsi qu’Arsenal FC disposeront d’une édition spécifique. Chacune de ces éditions comprendra du contenu spécifique au club, comme des équipes myClub, des joueurs de la Série Moments Iconiques , des maillots exclusifs, des menus thématiques, et bien plus encore. Les éditions Club seront disponibles au prix de 34,99 euros

A noter qu’une réduction de 20% sera appliquée à toute précommande d’une édition Club de PES 2021 effectuée depuis le menu d’eFootball PES 2020 (y compris la version LITE).

Un trailer pour eFootball PES 2021 Season Update

“Il est important que nous prenions notre temps pour poser les bases du futur de la série eFootball PES“, explique Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development chez Konami. “Nous devons prendre en compte notre héritage et continuer à améliorer chaque aspect du jeu. PES 2021 proposera aux joueurs un gameplay acclamé par la critique ainsi que des données de jeu mises à jour et du contenu exclusif, le tout pour un prix intéressant. Je tiens à remercier les joueurs et notre communauté pour leur soutien pendant notre transition vers la nouvelle génération, qui s’effectuera grâce à un tout nouveau moteur qui redéfinira ce que doit être une simulation de football.”

eFootball PES 2021 Season Update sera disponible dès le 15 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC via Steam.