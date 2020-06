eFootball PES 2021 pourrait être une simple mise à jour pour eFootball PES 2020

Habituée aux nouveaux épisodes pendant le mois août, la saga Pro Evolution Soccer de Konami serait en passe de se priver d'une nouvelle mouture au profit d'une extension.

Et si l’éditeur japonais Konami mettait fin à l’annualisation de PES ? Alors que c’est désormais une norme dans le milieu avec FIFA, l’organisme de classification australien a récemment listé un certain eFootball PES 2021 Season Update. Ce nouveau produit au nom étrange pourrait faire référence à une mise à jour gratuite voire même un DLC payant pour eFootball PES 2020 apportant les nouveautés et les transferts de la saison 2020/2021. Etrange, mais pas improbable. Cette “extension” du dernier opus de la licence PES permettrait de continuer à renflouer les caisses de Konami, qui pourrait ressortir une édition physique avec une nouvelle jaquette et de nouveaux ambassadeurs, tandis que l’équipe dirigée par le célèbre Shingo “Seabass” Takatsuka pourrait tranquillement se focaliser sur une nouvelle version totalement dédiée à la PS5 et la Xbox Series X.

eFootball PES 2020 est toujours au premier plan chez Konami

Si la théorie concernant eFootball PES 2021 et son format mise à jour pour eFootball PES 2020 ne peut se confirmer dans l’immédiat, Konami semble toujours autant focalisé sur la dernière mouture de PES comme en témoigne les sorties récentes du Data Pack 7.0 (cinématiques, animations, correctifs, stades, maillots, équipes, charte graphique) et de l’extension dédiée à l’Euro 2020. A noter que la pandémie de coronavirus a impacté de nombreux studios. Les développeurs veulent donc peut-être plus de temps pour se consacrer à la next-gen. Reste à voir ce que le rival FIFA d’Electronic Arts va faire de son côté…