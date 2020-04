eFootball PES 2020 : l’extension UEFA Euro 2020 est retardée jusqu’à nouvel ordre

Konami est dans l'obligation de reporter la mise à jour de eFootball PES 2020 dédiée à l'Euro 2020, la plus importante compétition européenne de football entre nations.

Prévue pour fin avril, l’extension UEFA Euro 2020 destinée à eFootball PES 2020 est désormais planifiée à une date inconnue à cause du report de la report de la compétition officielle pour l’été 2021 afin de ne pas participer à la propagation du coronavirus : “Suite au report de l’Euro 2020 et de l’impact continu de la pandémie de Covid-19, Konami annonce le prochain contenu téléchargeable UEFA Euro 2020 pour eFootball PES 2020 a été repoussé jusqu’à nouvel ordre. Avec le dernier état d’urgence déclaré au Japon, la date de sortie initiale du DLC du 30 avril n’est plus possible. Konami a également pris la décision d’annuler le projet de sortie d’une version physique d’eFootball PES 2020 avec une couverture aux couleurs de l’Euro 2020. Cependant, quiconque possède ou cherche à acheter eFootball PES 2020 pourra toujours profiter de la mise à jour gratuite pour PS4, Xbox One et PC (Steam) lorsqu’elle sera publiée via un prochain Data Pack.”

Konami maintient le tournoi eSport de eFootball PES 2020

Les joueurs professionnels de ce nouveau PES pourront toujours participer à la compétition de l’éditeur japonais via un format numérique : “Parallèlement au DLC prévu, Konami et l’UEFA ont confirmé que le tournoi eSport de l’Euro 2020, joué exclusivement sur eFootball PES 2020, se poursuivra cette année, la finale se déroulant en ligne du 23 au 24 mai 2020. Les finalistes devaient se retrouver à Londres en juillet, mais le tournoi se déroulera désormais virtuellement.“