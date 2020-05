eFootball PES 2020 : la mise à jour dédiée à l’Euro 2020 se trouve une nouvelle date de sortie

Retardée jusqu’à nouvel ordre à cause du Covid-19, l'extension UEFA Euro 2020 destinée à eFootball PES 2020 sera finalement disponible début juin prochain sur consoles et PC.

Même si l’Euro 2020, championnat d’Europe de football organisé par l’UEFA (Union des associations européennes de Football), est officiellement reporté à l’année prochaine afin que les matchs se jouent dans des conditions optimales, tout en préservant la santé des joueurs et des supporters, l’éditeur japonais Konami ne voulait clairement pas abandonner le DLC gratuit UEFA Euro 2020 pour eFootball PES 2020. Alors qu’il devait sortir en avril dernier, le coronavirus a chamboulé les plans de l’industrie vidéoliduque. Avec désormais une meilleure visibilité de son calendrier, Konami annonce que l’extension de la célèbre compétition opposant les équipes nationales masculines de football sortira le 4 juin prochain sur PS4, Xbox One et PC.

RESULT! 🙌 We are delighted to announce that the postponed UEFA EURO 2020 content is coming to #eFootballPES2020 on Thursday 4th June featuring all 55 participating UEFA National teams, 2 brand new Stadiums and more! 👀🌟 #PlayingIsBelieving pic.twitter.com/7Th57QGrKA — eFootball PES (from 🏠) (@officialpes) May 18, 2020

UEFA Euro 2020, la dernière mise à jour d’eFootball PES 2020

Konami revient en quelques mots sur eFootball PES 2020 – UEFA Euro 2020 : “Près d’un demi siècle s’est écoulé depuis le coup d’envoi de la première édition de ce tournoi historique en France en 1960, et nous sommes très fiers de pouvoir vous proposer ce contenu en tant que partenaire officiel de l’UEFA. Cette mise à jour gratuite inclut la compétition officielle UEFA Euro 2020 en mode Coupe, et les 55 équipes nationales qui participent au tournoi, sans oublier les derniers maillots et effectifs. Fidèlement reproduits dans leurs moindres détails, le stade de Wembley et le stade de Saint-Pétersbourg débarquent également.“