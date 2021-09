eFootball : la première saison de contenu se nomme eFootball 2022

Konami dévoile la date de sortie d'eFootball, la nouvelle expérience foot de l'éditeur japonais.

eFootball sera lancé le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Windows 10/Steam). Une première mise-à-jour majeure, qui ajoutera Creative Teams et accompagnera le lancement de la version mobile, arrivera gratuitement cet automne. Grâce à l’Unreal Engine avec lequel est construite la plateforme eFootball, l’expérience a pu être unifiée sur consoles, PC et mobiles afin de proposer un gameplay de niveau console sur les appareils iOS et Android. L’application actuelle eFootball PES 2021 sera mise à jour pour devenir eFootball 2022 et sera entièrement retravaillée avec un nouveau moteur et de nouvelles fonctionnalités.

Announcing #eFootball 2022 – the official title for our platform's first season! Launching September 30th on consoles and PC 💻🎮 fans can finally experience how we have #SetFootballFree Find out more right here: https://t.co/XGJAKZFGaV pic.twitter.com/HqQRjjHQuv — eFootball (@play_eFootball) September 2, 2021

Seitaro Kimura, producteur de la série eFootball chez Konami : “Des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, telles que le matchmaking cross-platform et la compatibilité avec les manettes pour mobiles, se produiront régulièrement au cours des mois à venir et seront toujours gratuites. Des mises à jour de contenu et des modes de jeu seront également lancés après la sortie, et seront disponibles selon les cas gratuitement ou en tant qu’option premium. Nous avons hâte d’accueillir de nouveaux joueurs sur le terrain et de lire leurs retours.”

Les contenus disponibles au lancement d’eFootball