eFootball : Konami est le partenaire jeu vidéo de football officiel de l’Équipe de France

L'éditeur japonais Konami s'associe avec la FFF pour former un partenariat à long terme concernant différents éléments dans et en dehors de la licence eFootball.

Etalé sur plusieurs années, le partenariat entre Konami et la FFF comprendra des droits d’image, de marque et d’activation avec eFootball.

Naoki Morita, président de la filiale européenne de Konami, est fier de pouvoir devenir partenaire de la Fédération française de football et par extension de l’Équipe de France :

Nous avons l’ambition d’étoffer notre réseau de partenariats et d’atteindre un public mondial de fans de football. Être partenaire de l’association nationale d’un pays obsédé par le football comme la France est incroyable, et si on ajoute à cela le fait que son équipe possède une riche histoire et un prestige dans le monde du football – ce partenariat compte beaucoup pour nous. eFootball continue à évoluer et à s’améliorer, et accueillir la Fédération française de football dans cette quête de libération du football est vraiment passionnant.