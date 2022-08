eFootball 2023 : nouveaux types de joueurs et licences pour une nouvelle saison

Konami présente eFootball 2023 aux fans de la simulation footballistique.

Prévue pour la fin de ce mois d’août, la transition d’eFootball 2022 vers eFootball 2023 débutera par l’arrivée de nouveaux contenus, mais également de quelques améliorations techniques :

Venant s’ajouter aux stars comme Lionel Messi, Neymar Jr. et Takefusa Kubo, deux nouveaux ambassadeurs mondiaux débarquent dans eFootball pour repousser les limites du jeu ! L’un est une star montante du foot anglais, dont la qualité de centre a brouillé les lignes entre “défenseur” et “meneur de jeu” pour en faire l’un des meilleurs passeurs du football moderne. L’autre est une sensation portugaise, un milieu relayeur au volume de jeu étourdissant, doté de qualités physiques hors du commun et d’un exceptionnel sens du jeu… Accueillez comme il se doit Trent Alexander-Arnold et Bruno Fernandes dans la grande famille eFootball ! En recréant leur gestuelle et leurs techniques grâce à la technologie de capture de mouvements, la jouabilité continue d’évoluer avec le sport.

