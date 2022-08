eFootball 2022 va devenir eFootball 2023 vers fin août

Konami annonce que le free-to-play eFootball 2022 sera remplacé par eFootball 2023 à la fin du mois d'août via une mise à jour.

La transition d’eFootball 2022 vers eFootball 2023 aura lieu d’ici les prochaines semaines :

eFootball 2023 inclura de nouveaux championnats nationaux et des mises à jour de données pour refléter les promotions/relégations et transferts de joueurs. Nous envisageons d’effectuer une maintenance à grande échelle en novembre dans le cadre du transfert des actifs en jeu. Suite à la maintenance à grande échelle, la plupart des joueurs Standard recrutés dans eFootball 2022 verront leur affiliation et leur photo mises à jour. De plus, les joueurs qui ne sont plus disponibles seront remplacés par des articles en jeu de valeur similaire.

La première version d’eFootball est sortie en septembre 2021, suscitant de nombreuses critiques par la presse et les fans de la licence connue par le passé sous le nom de PES ou Pro Evolution Soccer. La simulation de football de l’éditeur japonais Konami, qui a été vivement critiqué pour son gameplay médiocre et ses graphismes grotesques, a été désigné par Metacritic comme le jeu le moins bien noté de l’année 2021. Avec son free-to-play, Konami souhaite s’imposer sur la durée avec de nouveaux contenus gratuits et payants.

La progression et les actifs dans eFootball 2022 seront conservés dans eFootball 2023 (pièces eFootball, GP, points eFootball, données de joueurs, données de managers, objectifs, bonus de connexion, articles en jeu, paramètres), sachant que certains pourront être modifiés (affiliation des joueurs et managers, designs des cartes de joueurs).

La date de sortie d’eFootball 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, Android et iOS sera bientôt communiquée.