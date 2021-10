eFootball 2022 : les premiers correctifs vont arriver avec du retard

Très loin des attentes de la communauté lors de son lancement, eFootball 2022 n'est toujours pas au point.

Au début du mois, l’éditeur japonais Konami laissait entendre que la mise à jour 0.9.1 allait redresser la barre pour eFootball 2022 avec notamment des corrections pour les bugs graphiques : “Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tous les désagréments que vous avez pu rencontrer avec le jeu. Nous nous préparons à publier le patch 0.9.1 d’ici le 28 octobre 2021. Celui-ci se concentrera sur la correction des problèmes déjà signalés et de ceux que vous continuez à signaler. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation et tiendrons compte de vos commentaires et demandes dans les futures mises à jour.”

Aucune mise à jour d’eFootball 2022 pour la fin du mois

Attendue pour la semaine prochaine, elle sera finalement disponible un peu plus tard et impactera donc l’arrivée de la première mise à jour majeur qui doit livrer de nombreuses nouveautés : “Nous tenons à informer tous les joueurs que nous avons décidé de reporter la sortie du patch 0.9.1 à début novembre 2021. Nous nous excusons sincèrement pour ce retard et les désagréments causés. Nous espérons que le temps supplémentaire pris nous permettra d’assurer que l’expérience soit améliorée. Nous annoncerons la date et les détails des corrections dès qu’ils seront finalisés. En attendant, nous continuerons à travailler à l’amélioration du jeu et nous nous réjouissons de travailler avec vous.“