eFootball 2022 : les excuses de Konami face aux réactions négatives des joueurs

Des mises à jour pour améliorer eFootball 2022 sont prévues d'ici les prochaines semaines.

Incomplet et mal développé, eFootball 2022 de Konami est considéré comme le pire jeu de l’histoire sur la plateforme Steam à cause de trop nombreuses évaluations négatives. Néanmoins, les PCistes ne sont pas les seuls à crier au scandale puisque les consoleux n’hésitent pas à partager divers bugs (modélisations et animations faciales, collisions fantômes, mollesse des transmissions, bras élastiques ou encore joueurs/arbitres/entraineurs qui s’écrasent dans le gazon) sur les réseaux sociaux pour montrer l’état catastrophique du nouveau format de la légendaire simulation de football. Le passage du Fox Engine à l’Unreal Engine a fait de sacrés dégâts.

L’éditeur japonais promet de régler les problèmes des fans : “Nous avons reçu de nombreux retours et requêtes portant sur l’équilibre général du jeu, ce qui comprend la vitesse des passes et la prise en main de la défense. Nous aimerions également attester des problèmes qu’ont relevés les utilisateurs avec les séquences intermédiaires, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement de la balle. Nous sommes sincèrement désolés de ces problèmes, et nous voulons assurer à tous que nous les prendrons sérieusement en considération et ferons tout notre possible pour améliorer la situation actuelle. Ce travail sera mis à jour en permanence, la qualité sera améliorée et du contenu sera ajouté de manière cohérente. Nous préparerons une mise à jour pour ce mois-ci, tout en recevant d’autres avis par le biais de questionnaires auprès de nos utilisateurs.”

Les plus beaux bugs d’eFootball 2022

Si eFootball 2022 est d’ores et déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, la version mobile (iOS et Android) est attendue pour la fin de l’année.