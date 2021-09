eFootball 2022 : début catastrophique avant la mise à jour majeure d’automne

La nouvelle vision de Pro Evolution Soccer ne séduit pas les fans de la mythique saga de l'éditeur japonais Konami.

Bugs en pagaille, modélisations et animations bien loin de la concurrence, graphisme daté, gameplay lourd, lent et instable… eFootball 2022 est une déception totale pour les fans de football. Le format free-to-play n’excuse en rien cet affront pour la licence. Si Konami a décidé de se murer dans le silence pour le moment, les joueurs manifestent leur colère sur les réseaux sociaux.

eFootball 2022 se lance avec une campagne et un événement spécial

La campagne Match en ligne d’eFootball 2022 permet aux joueurs de remporter des contrats Accords chanceux en fonction du nombre de matchs en ligne joués tandis que l’événement spécial Worldwide Clubs permet aux joueurs de sélectionner leur club préféré et d’affronter leurs rivaux du monde entier : “Les joueurs peuvent se plonger dans l’eFootball World et profiter d’équipes authentiques dans des matchs en ligne comme hors-ligne. Le mode Événements en ligne invite les utilisateurs à se mesurer les uns aux autres lors de défis. Chaque semaine, les joueurs peuvent sélectionner un club parmi plus de 200 équipes sous licence et s’affronter dans divers défis pour gagner des GP, qui pourront être utilisés avec la première mise à jour majeure. Lorsqu’une équipe est sélectionnée, elle est la seule à pouvoir être utilisée pendant l’événement en cours.”

Un trailer de lancement pour eFootball 2022

eFootball 2022, la première mouture du free-to-play sous Unreal Engine, est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Windows 10/Steam).

Les joueurs peuvent se préparer à l’arrivée de la mise à jour majeure en précommandant le Premium Player Pack qui contient 2800 Pièces eFootball et six Accords chanceux (dont deux supplémentaires si la précommande est validée avant le 10 novembre prochain), des contrats qui permettent d’obtenir des cartes de joueurs Légendaires.