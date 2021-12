Edifier MP230, une enceinte Bluetooth au design rétro assumé

L'Edifier MP230 est une enceinte Bluetooth au look rétro, avec son cadre en bois, sa grille frontale et ses boutons piano du plus bel effet.

Il existe aujourd’hui pléthore d’enceintes sans fil, connectées ou non, intelligentes ou non, pour tous les goûts et toutes les bourses, avec des performances très variées. Ces produits sont très populaires depuis quelques années, idées cadeau faciles pour certains, véritables éléments de design d’intérieur pour d’autres. Voici aujourd’hui une nouvelle référence assurément rétro.

Si vous appréciez le design retro ou vintage, vous pourriez être intéressé(e) de découvrir ce que l’enceinte Edifier MP230 a à offrir. Il s’agit de la dernière enceinte Bluetooth en date de l’entreprise, d’ores-et-déjà disponible à la vente, et comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, elle ressemble à une enceinte datant d’il y a quelques décennies.

La MP230 dispose d’un cadre tout en bas, ce qui n’est pas si répandu parmi les enceintes portables Bluetooth, une grille frontale du plus bel effet et des boutons façon touches de piano pour celles et ceux qui apprécient les boutons physiques davantage que les écrans tactiles, quels qu’ils soient. À l’intérieur de cette enceinte, on retrouve une puce TAS5822M servant d’amplificateur signée Texas Instruments ainsi que deux drivers 48 mm avec un double radiateur passif.

Par ailleurs, en plus de ses capacités Bluetooth, l’enceinte propose aussi aux utilisateurs d’autres options de connectique. Au menu notamment, une entrée auxiliaire, si vous préférez utiliser un bon vieux câble, ou une carte SD. L’Edifier MP230 dispose par ailleurs d’une autonomie de 16 heures, ce qui est vraiment intéressant pour une enceinte Bluetooth. Autrement dit, elle devrait facilement pouvoir durer une journée complète, voire une deuxième, si vous n’écoutez pas de la musique non-stop.

Si cette enceinte Bluetooth Edifier MP230 vous intéresse, sachez qu’elle est déjà disponible sur le site d’Edifier. Comptez 100 $ pour vous l’offrir. Un bien joli cadeau, pour soi-même ou non.