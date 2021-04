Edge of Eternity : la version complète du JRPG français arrive début juin sur PC

Midgar Studio annonce une mise à jour majeure pour Edge of Eternity.

Edge of Eternity a été rendu possible grâce à plus de 4000 fans qui ont soutenu l’ambitieux JRPG via une campagne Kickstarter très réussie. Deux ans après son arrivée en accès anticipé sur Steam, Midgar Studio annonce l’arrivée de la mise à jour 1.0 sur PC à partir du 8 juin prochain. Elle ajoutera une vingtaine d’heures de gameplay et une fin pour conclure les aventures de Daryon et Sélène dans leur quête pour trouver un remède à la Corrosion dévorante à cause d’un mystérieux envahisseur et sauver le monde d’Heryon.

🔹 DAILY DEAL 🔹 Save 30% on Edge of Eternityhttps://t.co/r1Wqw6zZPR#SteamDeals — Steam (@Steam) April 7, 2021

Déjà annoncé sur PS4 et Xbox One, Edge Of Eternity sera aussi jouable sur PS5 et Xbox Series X en passant par la rétrocompatibilité ainsi que par le biais d’une version adaptée aux nouvelles consoles de Sony et Microsoft. La sortie est prévue pour la fin de l’année.

Un trailer pour Edge of Eternity

“Nous avons mis tout notre cœur dans la réalisation d’Edge of Eternity“, a déclaré Jérémy Zeler, créateur de Midgar Studio. “C’est une histoire de batailles existentielles épiques et de drames personnels intimes. J’ai hâte de le montrer au monde entier.”

“Edge of Eternity est la parfaite illustration de ce que l’on veut faire avec Dear Villagers, à savoir découvrir et accompagner des studios talentueux, construire et s’inscrire ensemble dans des projets ambitieux“, déclare Guillaume Jamet, VP Publishing pour Dear Villagers. “Ce qu’a accompli Midgar, avec une petite équipe, est assez incroyable et nous sommes très fiers d’être à leurs côtés pour ce lancement.“