Eden, la nouvelle série animée originale de Netflix avec le réalisateur de FMA Brotherhood

Netflix a dévoilé la bande-annonce de l'anime Eden.

Annoncée pour la première fois en 2019, Eden est une nouvelle série animée originale réalisée par Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist Brotherhood, Mobile Fighter G Gundam, Giant Robo the Animation : Chikyuu ga Seishi Suru Hi) avec Qubic Pictures et CGCG Studio Incorporated pour la plateforme américaine Netflix. Produite par Justin Leach avec des personnages et des concepts principaux conçus par Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop, Blood Blockade Battlefront, City Hunter) et Christophe Ferreira, le scénario a été confié à Kimiko Ueno (Space Dandy, Kaitou Joker, Oushitsu Kyoushi Heine) tandis que Clover Xie s’est occupé de la direction artistique. Kevin Penkin (Made in Abyss, The Rising of the Shield Hero) a lui été responsable des compositions musicales.

Un trailer pour Eden

“Dans un futur lointain se trouve une ville connue sous le nom d’Eden, dénuée d’humains depuis des milliers d’années. Depuis, les robots sont la seule forme d’existence. Une petite fille humaine, Sara, se réveille de sa stase et remet en question tout ce qu’on lui a appris à croire. N’étant plus un mythe ancien, deux robots, E92 et A37, deviennent ses parents de substitution et l’élèvent dans un havre de paix hors de la ville. Qui est Sara, et si les humains n’existent plus depuis longtemps, où et pourquoi est-elle apparue ? Rejoignez un improbable trio dans leur voyage pour découvrir la vérité.”

Eden sera diffusé le 27 mai prochain sur Netflix.