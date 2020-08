Écouteurs true wireless : les Samsung Galaxy Buds Live sont officiels

Nous savions déjà que Samsung travaillait sur de nouveaux écouteurs true wireless. Ceux-ci ont été officialisés il y a quelques heures durant l'événement Galaxy Unpacked. Voici tout ce qu'il faut savoir, avant de les retrouver, qui sait, dans vos oreilles.

Samsung n’est pas étranger au marché des écouteurs sans fil. La marque avait déjà notamment commercialisé des écouteurs true wireless, sa gamme Galaxy Buds. Aujourd’hui, le géant sud-coréen revient avec un tout nouveau modèle, les Galaxy Buds Live. Contrairement à leurs prédécesseurs, ceux-ci adoptent un design totalement différent. Présentation.

Samsung officialise ses Galaxy Buds Live

Avant cette annonce officielle, plusieurs leaks avaient déjà dévoilé le design de ces nouveaux écouteurs, en forme de haricot rouge. Et il s’avère que ces rumeurs et leaks avaient vu juste. Selon Samsung, la raison à ce design s’explique simplement : la marque voulait créer des écouteurs qui épousent la forme de l’oreille et qui ne fassent pas tache.

Les écouteurs en eux-même disposent de hauts parleurs 12 mm, de trois microphones et offrent aussi la réduction active de bruit. Il semble aussi que Samsung cherche à séduire les gamers avec l’introduction d’un “mode jeu” qui viendrait apparemment réduire la latence audio pendant que vous jouez.

De nouveaux écouteurs true wireless avec réduction active de bruit

Les Samsung Galaxy Buds Live offrent 6 heures d’autonomie par charge. Avec leur étui, ils bénéficient de 15 heures supplémentaires, pour un total de 21 heures donc. Autrement dit, vous pourrez profiter de 3 cycles complets avant de devoir les recharger. Pas mal.

Les Galaxy Buds Live sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, pour une livraison à compter du 21 août prochain, en même temps que les Galaxy Note 20, en noir, blanc ou “Mystic Bronze”. Tarif indicatif de 199€. À moins que vous ne précommandiez aussi le Galaxy Note 20 Ultra, auquel cas vous pourriez vous les faire offrir. Pas mal, non ?