Écouter les conversations en utilisant les vibrations des ampoules, c’est possible

La sécurité de nos données personnelles est plus importante que jamais aujourd'hui. Une simple conversation peut être très personnelle. Les oreilles indiscrètes peuvent prendre bien des formes. Des chercheurs ont réussi à écouter d'une manière très étonnante.

Des chercheurs du Cyber Security Labs de l’Université Ben Gurion et de l’Institut des Sciences Weizmann sont parvenus à écouter une conversation dans une pièce, et même à longue distance, en utilisant de l’équipement d’une valeur de moins de 1 000$ capable de détecter les plus infimes changements de lumière dans une pièce causés par les ondes sonores qui font vibrer l’ampoule. Présentation du système Lamphone.

Écouter les conversations en regardant la lumière

Il existe aujourd’hui bien des manières d’écouter ce qui se dit dans une pièce à distance. Les microphones, évidemment, mais aussi les appareils électroniques infectés par un malware, les lasers pointés vers une fenêtre, etc. Mais ces méthodes nécessitent pour la plupart un accès, physique ou électronique, et peuvent être détectés. Avec cette nouvelle approche baptisée Lamphone, il suffit de pouvoir voir l’intérieur de la pièce. Et que la lumière soit allumée, évidemment. Avec un ordinateur pour traiter le signal, un télescope et un capteur électro-optique pour convertir la lumière en signal électrique, le tour est joué.

est possible grâce au travail de ces chercheurs

Si vous êtes dans une pièce éclairée par une ampoule suspendue au plafond, claquer une porte ou vous cogner dans le mur fera bouger ladite ampoule, ce qui entraînera des changements infimes dans l’éclairage. Cette expérimentation se concentre précisément sur ces changements. Lorsque l’on parle, des ondes sonores sont créées, et celles-ci font bouger de manière tout à fait infime évidemment l’ampoule. Un détecteur très sensible peut détecter ces mouvements. À 25 m de distance, et avec trois télescopes équipés de lentilles différentes, les scientifiques ont pu reconnaître divers sons dans la pièce : Let It be des Beatles et un discours du Président Trump. Avec des télescopes plus puissants et un convertisseur analogique-numérique plus sensible, les distances pourraient être plus grandes encore. Si vous craignez que l’on entende vos conversations, il faudra désormais aussi penser à éteindre la lumière.