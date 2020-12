Ecosia rejoint la liste des moteurs de recherche proposés par défaut sur iOS

Qu'il s'agisse d'Android ou iOS, les systèmes d'exploitation mobile sont assez jalousement contrôlés par leurs éditeurs. Ce dernier est un peu moins ouvert mais Apple fait des efforts en la matière depuis quelques années.

Utiliser un moteur de recherche sur Internet est devenu une habitude pour nombre d’entre nous. On le fait désormais souvent sans s’en rendre compte, parfois même pas nécessairement pour rechercher quelque chose mais pour accéder à un site plus facilement. Le moteur de recherche est un élément central de notre navigation sur le web. Et Google en est assurément l’acteur principal. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’alternatives.

Ecosia rejoint la liste des moteurs de recherche alternatifs sur iOS et macOS

Lorsque vous recherchez quelque chose sur iOS ou macOS via Safari, le navigateur utilise par défaut Google. Et cela est assez logique finalement quand on sait que Google est le plus gros moteur de recherche du monde. Cela étant dit, nous avons appris récemment que le géant américain aurait versé quelques milliards de dollars à la firme de Cupertino pour rester le moteur de recherche par défaut dans les appareils de la marque à la pomme.

Si vous n’êtes pas très fan de la recherche selon Google et de ce qu’elle implique – tracking, historique, etc -, vous utilisez très certainement l’une ou l’autre des alternatives existant sur le marché. Vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Ecosia rejoint aujourd’hui la liste des moteurs de recherche disponibles par défaut sur iOS et macOS. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Ecosia est un moteur de recherche qui se vante de faire du respect de la vie privée de ses utilisateurs sa priorité.

Pour des recherches web respectueuses de votre vie privée et de la planète

Le moteur offre comme fonctionnalités un tracking totalement inexistant, des recherches chiffrées et des données anonymisées, pour que les utilisateurs ne laissent aucune information permettant de les identifier, et donc de les tracker. Ecosia affirme aussi que les revenus qu’elle génère des publicités vues par les utilisateurs iOS lui ont permis de planter plus de 7 millions d’arbres sur la seule année 2020. Et à ce jour, ce sont pas moins de 115 millions d’arbres qui ont été plantés.

Ecosia rejoint donc aujourd’hui d’autres moteurs de recherche bien connus comme Yahoo, Bing et DuckDuckGo dans la liste des moteurs de recherche alternatifs pouvant être sélectionnés par défaut. Outre Google, bien évidemment. À noter que, lorsque vous changez de moteur par défaut, cela s’applique sur tout l’appareil excepté lorsque vous utilisez Siri.