Ecosia et Niantic invitent leurs communautés à se mobiliser pour préserver la planète

Explorer, jouer et se rassembler pour planter des arbres, le pari audacieux de Niantic et Ecosia.

A partir du 23 avril jusqu’en juillet prochain, les joueurs de Pokemon Go, Pikmin Blum et d’Ingress du monde entier auront pour mission de se rassembler et jouer ensemble pour planter des arbres. Pour chaque joueur marchant 5 km, à l’occasion des Community Days (évènements mensuels organisés dans plus de 65 pays et récurrents chaque mois), la société américaine Niantic fera un don financier à Ecosia, le plus grand moteur de recherche à but non lucratif du monde, afin de planter jusqu’à 100.000 arbres par mois.

To save our planet, we have to work together. For Earth Month we’re partnering with @Ecosia to plant a tree for every player who moves 5km on #CommunityDay. Use #SustainableWithNiantic and tag @nianticlabs and your hard work could unlock in-game rewards. https://t.co/wIfii4I32i — Niantic 🧭 (@NianticLabs) April 5, 2022

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre notre travail sur le développement durable en nous engageant directement auprès des joueurs dans le monde réel“, déclare Yennie Solheim, directrice de l’impact social chez Niantic. “Grâce à Ecosia, nous débloquons un impact réel en liant l’exploration extérieure à la plantation d’arbres“. Juliette Chabod, responsable de la filiale française d’Ecosia, ajoute : “Ce partenariat est l’occasion d’inviter les citoyens à s’engager pour la protection de l’environnement. S’ils peuvent le faire de manière ludique, alors nous avons tous à gagner car ces arbres plantés serviront à la régénération des écosystèmes, la protection de la biodiversité, et au soutien des communautés locales.”

Ecosia, l’élève modèle pour protéger la biodiversité

Moteur de recherche allemand qui reverse 80% de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui œuvrent au programme de reforestation, Ecosia a déjà planté plus de 147 millions d’arbres dans plus de 30 pays. En 2014, Ecosia a été certifié B Corp. Puis, en 2017, l’entreprise a construit la première de ses quatre centrales solaires pour utiliser des énergies 100% renouvelables et atteint, en juillet 2020, plus de 200% d’énergies renouvelables. En 2018, Ecosia décide de céder ses actions à la Fondation Purpose, afin de garantir aux utilisateurs que les fondateurs ne puissent jamais sortir de bénéfices de l’entreprise, ni même recevoir de dividendes.