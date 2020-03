EcO, une sonde connectée pour analyser l’eau des piscines et spas

Avoir une piscine dans son jardin est appréciable lorsque la chaleur se fait trop ressentir. Cependant, cela demande aussi un entretien régulier notamment pour s'assurer que l'eau est trop saine. Voici une solution moderne et connectée pour se simplifier la vie.

On dénombre aujourd’hui pas moins de 1,7 million de piscines privées en France. C’est un marché très prometteur, notamment pour les spécialistes des objets connectés. Les propriétaires de piscines, mais aussi de spas, auraient grandement à profiter d’une solution connectée et intelligente pour faciliter l’entretien de l’eau. C’est exactement ce que propose aujourd’hui la société belge iopool avec sa sonde connectée EcO. Présentation de cette offre pas comme les autres.

iopool EcO, une solution clefs en main pour l’entretien de la piscine

Si EcO est effectivement le nom de la sonde, la solution complète, quant à elle, repose aussi sur l’application mobile dédiée ainsi que sur des produits d’entretien qualitatifs – élaborés en collaboration avec le centre de recherche universitaire CEBEDEAU, spécialisé dans la gestion des eaux -. Autrement dit, il s’agit là d’une solution complète, livrée clefs en main, pour ne plus avoir à se soucier de l’analyse de l’eau, des dosages de produits, etc. Mieux encore, EcO anticipe même les éventuelles ruptures de stock de produits. Une solution zéro souci !

La sonde EcO utilise ses trois capteurs pour mesurer toutes les 15 minutes la température, la capacité de désinfection et le pH de votre eau. Les données sont envoyées via Bluetooth au téléphone lorsque celui-ci est à portée. Compatible avec tout type de bassin excepté les piscines au sel, EcO est très compacte (22 cm) et légère (150 g). Elle trouvera facilement sa place dans le skimmer en cas de besoin. Sa batterie intégrée confère à la sonde une autonomie de deux ans minimum avant de devoir être rechargée. Après cette période, il est d’ailleurs conseillé de changer les capteurs chimiques et la batterie.

Une sonde connectée, une application mobile et des produits dédiés

Une fois votre compte créé et les caractéristiques de votre piscine renseignés, vous pourrez suivre l’état de l’eau à tout moment sur l’application et bénéficier de conseils adaptés à la piscine et même à la météo et aux produits. Deux packs sont proposés. Le premier, le Pack EcO Start, est une offre découverte. Pour 199€, vous disposerez de la sonde, l’application mobile, un service de conseil par chat ou téléphone et 1 kg de pH+, 1,5 kg de pH- et 1 kg de produit choc. Le Pack EcO Year, quant à lui, est un service annuel “confort”, avec livraison à domicile des produits en cas de rupture et conseils personnalisés. À partir de 449€ tout de même.