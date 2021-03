Echtra Games est racheté par Zynga

Zynga se renforce dans la création de jeux multiplateformes avec l'acquisition du studio Echtra Games.

Spécialisé dans les jeux sociaux et les jeux mobiles depuis plus d’une dizaine d’années, Zynga va désormais pouvoir viser plus haut grâce à Echtra Games et son expertise dans le développement de jeux pour toutes les plateformes (mobiles, ordinateurs, consoles, services cloud gaming). Fondé début 2016 par Max Schaefer, co-créateur de célèbres franchises telles que Torchlight et Diablo, et basé à San Francisco, le studio travaille d’ores et déjà sur un RPG en collaboration avec NaturalMotion (Backbreaker, CSR Racing, NFL Rivals, Dawn of Titans).

We are thrilled to announce that @EchtraGames, the award-winning minds behind the genre-defining Diablo and Torchlight franchises, have joined the Zynga family! https://t.co/nWOKPnor8e pic.twitter.com/HxAZKeNuXY — Zynga (@zynga) March 3, 2021

Zynga met la main sur les créateurs de Torchlight

“Max et son équipe chez Echtra Games sont responsables de certaines des propriétés de jeu les plus légendaires jamais créées, et ils sont experts dans les RPG d’action et le développement multiplateforme“, a déclaré Frank Gibeau, PDG de Zynga. “Je suis très heureux d’accueillir l’équipe d’Echtra Games dans la famille Zynga. Cette acquisition sera déterminante pour la croissance de nos licences et marques emblématiques, des mobiles aux PC et consoles, tout en contribuant à élargir encore notre expansion dans l’industrie.”

Max Schaefer, PDG d’Echtra Games, a ajouté : “Nous sommes ravis de rejoindre la famille Zynga. Nous partageons la même vision selon laquelle le jeu multiplateforme est un élément essentiel de l’avenir des RPG et du divertissement interactif et nous sommes impatients de mettre notre vaste expérience et nos talents au service de cet effort.“