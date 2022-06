eBay rachète le marketplace pour les NFT d’art KnownOrigin

eBay rachète le marketplace d'art numérique KnownOrigin, un pas supplémentaire dans le web3 pour le géant du e-commerce.

eBay se lance pleinement et totalement dans les jetons non fongibles (NFT) : l’entreprise spécialisée dans le e-commerce vient d’acquérir KnownOrigin, un marketplace connu et reconnu pour les NFT d’art numérique. Comme CoinDesk le précise, eBay n’a pas communiqué le montant de la transaction pour ce rachat, mais la plate-forme explique que cette acquisition est une “étape importante dans [sa] réimagination tech”.

KnownOrigin existe depuis 2018 et offre aux artistes une plate-forme qu’ils peuvent utiliser pour créer et vendre leurs créations en tant que NFT en échange de paiements en crypto-monnaies. Si l’on se réfère aux informations de DappRadar, qui analyse les données sur les apps décentralisées, KnownOrigin aurait généré pas moins de 7,8 millions de dollars de transactions NFT depuis sa création.

Jamie Iannone, PDG d’eBay, déclarait dans un communiqué : “eBay est le premier arrêt pour les gens du monde entier qui recherche cette nouvelle pièce parfaite, difficile à trouver ou totalement unique à ajouter à leur collection et, avec cette acquisition, nous resterons un site leader alors que notre communauté recense de plus en plus d’objets numériques à collectionner.”

Un pas supplémentaire dans le web3 pour le géant du e-commerce

eBay avait fait ses premiers pas sur le marché des NFT dans le cadre de sa “réimagination tech” l’année dernière. La plate-forme a permis la vente de NFT en mai 2021 pour les vendeurs qui remplissent les standards de l’entreprise. À l’époque, elle avait déclaré à Reuters qu’elle ajouterait davantage de fonctionnalités “pour apporter les items de la blockchain à collectionner” sur sa plate-forme. Ce même mois, elle a aussi lancé sa propre collection NFT, composée de 13 items en édition limitée proposant des rendus en 3D de la légende du hockey Wayne Gretzky. Nul doute que l’entreprise lancera d’autres collections NFT dans les prochains mois. eBay et OneOf, son partenaire web3 pour le drop Gretzky, déclaraient avoir prévu de lancer davantage de NFT dans les mois à venir avec d’autres sportifs et des versions revues de couvertures emblématiques de Sports Illustrated.