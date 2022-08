eBay rachète le marketplace de cartes à collectionner TCGplayer pour 295 millions de dollars

eBay rachète le marketplace dédié aux cartes à collectionner TCGplayer. La plate-forme continue d'opérer de manière indépendante. Et eBay continue dans le domaine des NFT.

Tout se collectionne aujourd’hui, ou presque. Évidemment, il y a des objets qui s’y prêtent bien plus facilement que d’autres, ceux-ci étant d’ailleurs souvent faits pour cela. Les cartes, par exemple, d’une licence ou d’une autre, s’y prêtent tout à fait. Et l’on trouve des vendeurs et des revendeurs un peu partout. Avec internet, il est bien plus facile de trouver les items de leurs rêves. TCGplayer est une plate-forme incontournable pour certains. Cette dernière va d’ailleurs tomber dans l’escarcelle du géant eBay.

eBay rachète le marketplace dédié aux cartes à collectionner TCGplayer

eBay a décidé de faire un gros pari sur l’industrie des cartes à collectionner, en plein essor ces dernières années. L’entreprise va racheter TCGplayer – un marketplace en ligne pour les jeux de cartes à collectionner – dans un accord évalué à 295 millions de dollars. L’annonce a été faite tout récemment.

Lancé en 2008, TCGplayer est spécialisé dans les cartes à collectionner de franchises populaires comme Pokémon, Magic : The Gathering, Digimon et autre. Le site continuera d’opérer de manière indépendante après l’acquisition, laquelle devrait être finalisée durant le premier trimestre de l’année 2023. eBay, qui est actuellement le plus gros site de revente de cartes à collectionner du monde, précise par ailleurs que cet accord offrira “des capacités stratégiques omnicanales comme la complétion des commandes et l’optimisation des paniers”.

La plate-forme continue d’opérer de manière indépendante

La pandémie de Covid-19 a relancé l’intérêt pour les cartes à collectionner qui commence tout juste à ralentir. L’année dernière, eBay vendait encore une carte à collectionner toutes les deux secondes, comme le rapportait The Athletic. L’entreprise a par ailleurs pris des mesures pour faciliter la vente de cartes à collectionner par les particuliers, en ajoutant notamment un algorithme de reconnaissance d’image automatique pour authentifier les cartes valant 750 $ ou davantage.

et eBay continue dans le domaine des NFT

eBay s’est aussi lancé sur un autre domaine des objets à collectionner, très en vogue ces derniers temps, les NFT. Il y a quelques mois, le géant américain a lancé sa propre collection de NFT et racheté le marketplace dédié à l’art numérique KnownOrigin pour un montant qui n’a pas été dévoilé.