eBay pourrait bientôt accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement

La popularité des crypto-monnaies ne fait que croître. Il faut avoir vécu dans une grotte ces dernières années pour ne pas s’en rendre compte. De plus en plus d’entreprises se lancent sur ce marché, ou tout du moins déploient des solutions pour permettre à leurs clients d’utiliser leurs crypto-monnaies comme moyen de paiement. Celles et ceux qui achètent souvent sur eBay pourraient être intéressés par la nouvelle d’aujourd’hui.

eBay pourrait bientôt permettre de payer en crypto-monnaies

Si l’on en croit une interview donnée à TheStreet par le PDG d’eBay Jamie Iannone, il semblerait que la prise en charge des crypto-monnaies comme moyen de paiement sur la plate-forme puisse arriver bientôt. Selon ses propres mots, “nous finissons à peine notre transition pour pouvoir gérer les paiements, nous sommes désormais en mesure de traiter un volume de 85 milliards de dollars sur notre plate-forme directement. Cela nous donne la possibilité de nous ouvrir à de nouvelles formes de paiement.”

La plate-forme souhaitant attirer encore davantage la génération Z

Jamie Iannone ne cite pas explicitement la crypto, c’est un fait, mais le PDG laisse clairement entendre la chose en précisant que la plate-forme tente de se rendre plus attrayante auprès de la génération Z. “Nous avons pris en charge Google Pay et Apple Pay. Nous avons un partenariat avec Afterpay en Australie, qui est une plate-forme très prisée par la génération Z, et c’est une plate-forme d’achat maintenant paiement plus tard sur la place de marché.”

Le patron d’eBay précise que, à l’heure actuelle, les paiements en crypto-monnaies ne sont pas supportés sur la plate-forme, mais davantage de détails devraient être donnés le 10 mars, date à laquelle un certain nombre de sujets devraient être discutés, dont les paiements. Pour celles et ceux qui ont un portefeuille crypto, cela pourrait être une bonne occasion de les dépenser.