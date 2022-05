eBay lance sa première collection de NFT, des NFT dédiés à la légende de la NHL Wayne Gretsky.

Le géant du e-commerce eBay a officiellement lancé sa première collection de jetons non fongibles (NFT) avec une série promouvant la légende de National Hockey League (NHL) Wayne Gretsky. La collection offre des versions animées du hockeyeur qui ont été inspirées par les couvertures du magazine Sports Illustrated. Quatre différents niveaux de rareté : vert avec 299 exemplaires, or avec 199, platine avec 99 et diamant, seulement 15.

eBay lance sa première collection de NFT

Cette collection est actuellement en vente sur le marketplace d’eBay. Sachez cependant que les éditions limitées diamant, platine et or, proposées 1 500 $, 100 $ et 25 $, respectivement, sont déjà épuisées. Selon l’annonce d’eBay, cette collection a été développée en partenariat avec la plate-forme NFT OneOf, qui supporte un certain nombre de “blockchains à faible consommation énergétique” pour proposer des collections de NFT durables.

eBay avait référencé des NFT à la mi-2021 sur sa plate-forme, mais n’a pas intégré la technologie blockchain pour prendre en charge les ventes sur cette dernière. Avec ce drop officiel, les utilisateurs reçoivent un lien via la messagerie intégrée ou par email pour récupérer leur NFT en dehors de la plate-forme.

Des NFT dédiés à la légende de la NHL Wayne Gretsky

Ces NFT ont été frappés sur la plate-forme Ethereum Polygon et peuvent être proposés en seconde main sur OneOf. Les ventes en seconde main de NFT sur OneOf sont très limitées à ce jour cependant, avec seulement trois utilisateurs proposant des jetons platine au prix plancher de 199 $ et un utilisateur propose un jeton or à 69 $.

La vice-présidente responsable des objets de collection chez eBay, Dawn Block, déclarait que la technologie des NFT “révolutionne le marché des objets de collection” et elle rappelle que l’entreprise cherche à démocratiser les NFT auprès des collectionneurs du monde entier : “Grâce à notre partenariat avec OneOf, eBay rend désormais les NFT plus accessibles à une nouvelle génération de collectionneurs aux quatre coins du globe. Cela traduit notre engagement à proposer des objets de grande valeur et avec passion à la communauté eBay d’acheteurs et de vendeurs.”

Le PDG de OneOf, Lin Dai, partageait des sentiments similaires, précisant que le duo cherche à rendre les NFT accessibles à celles et ceux qui ne sont pas (encore) portés sur la crypto : “Vous n’avez pas besoin d’être un expert crypto pour acheter, vendre et collectionner des NFT. OneOf et eBay apportent les technologies web3 aux 100 millions de consommateurs non nés dans les cryptos.”