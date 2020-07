Ebay est racheté par Adevinta, la maison mère de Leboncoin

Le spécialiste norvégien des annonces en ligne Adevinta a fait l'acquisition du géant américain eBay pour 8 milliards d'euros.

Adevinta, une société issue de la scission de Schibsted depuis l’année dernière, va verser 2,5 milliards de dollars en numéraire à eBay et 540 millions d’actions correspondant à 44% de son capital pour prendre le contrôle de plusieurs filiales comme Gumtree, Kijiji, Mobile.de, Marktplaats, dba, Bilbasen, 2dehands, 2ememain, Vivanuncios, Automobile.it, Motors.co.uk, Autotrader et Carsguide en Australie, ou encore eBay Kleinanzeigen : “Avec ce rachat, nous devenons la plus grande entreprise de petites annonces en ligne au monde, avec un portefeuille unique de grandes marques de marchés en ligne. Nous saisirons les opportunités de consolider davantage le secteur dans les années à venir.”

Prosus, un autre spécialiste du commerce en ligne, et un consortium comprenant notamment les fonds Blackstone et Hellman & Friedman étaient également en lice pour le rachat d’eBay. Le groupe de médias Schibsted reprend lui en direct les activités de petites annonces d’eBay au Danemark, pour 330 millions de dollars, réduisant la dépense en numéraire d’Adevinta à 2,17 milliards de dollars.

Ebay et Adevinta annoncent que la transaction doit être bouclée d’ici au premier trimestre 2021. Elle a été accueillie avec enthousiasme à la Bourse d’Oslo, où les actions Adevinta et Schibsted bondissaient respectivement de 37% et 20% à la mi-journée, après avoir été suspendues pendant plus de vingt-quatre heures dans l’attente d’un communiqué. A noter que les deux groupes norvégiens seront leaders dans 20 pays. En 2019, leur chiffre d’affaires combiné était de 1,8 milliard de dollars – sensiblement plus que leurs poursuivants immédiats, Axel Springer Classifieds (1,33 milliard) et Prosus Classifieds (1,28 milliard).