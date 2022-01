Eargo 6, des aides auditives qui s’ajustent automatiquement

Eargo dévoile une nouvelle génération de prothèses auditives. Les Eargo 6 peuvent ajuster automatiquement leurs réglages selon le bruit environnant.

Les personnes souffrant de problèmes d’audition utilisent probablement des aides auditives. Il en existe de nombreux modèles différents, avec des technologies assez différentes. Et selon le modèle que vous avez choisi, il peut être difficile de vivre avec dans de bonnes conditions dans tous les environnements. En effet, certains endroits sont plus bruyants que d’autres, d’autres ont des bruits de fonds gênants, dans les graves ou les aigus… Pas toujours facile alors, dans la mesure où il faut constamment ajuster les appareils. Eargo répond à cette problématique.

Au CES 2022, Eargo a dévoilé sa sixième génération d’aides auditives, simplement baptisée Eargo 6. L’une des principales fonctionnalités de ces prothèses s’appelle Sound Adjust. Comme son nom l’indiuqe, il s’agit de permettre d’identifier automatiquement l’environnement via un algorithme et d’ajuster ensuite les paramètres des prothèses pour mieux répondre à vos besoins et vous proposer un son adéquat dans l’oreille.

Eargo a l’habitude des profils d’écoute personnalisés. Avec les Eargo 5, l’entreprise avait introduit la fonctionnalité Sound Match, qui permet de créer des profils personnalisés, mais le problème était que le processus de paramétrage était manuel et cela prenait entre 8 et 10 minutes à réaliser. Et il fallait que les utilisateurs placent leurs appareils dans l’étui de recharge.

Une solution loin d’être idéal, a fortiori quand on est à l’extérieur. Avec la fonctionnalité Sound Adjust des Eargo 6, par contre, tout se fait désormais automatiquement. Cela étant dit, la facture est plutôt salée pour s’offrir ce dernier modèle. Les prothèses auditives Eargo 6 sont en effet vendues 2 950 $ la paire. À noter, Eargo offre une période d’essai de 45 jours et des solutions de financement. Et ces appareils sont garantis à vie.