EA vient de bannir un joueur sur tous ses jeux et services

Le jeu en ligne permet de profiter différemment de ses jeux préférés. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres joueurs, de nouer des amitiés. On y subit aussi malheureusement des comportements nuisibles. Les éditeurs et les plates-formes prennent alors des mesures.

Les exemples d’éditeurs/développeurs/plates-formes qui bannissent des joueurs parce que ceux-ci ne respectent pas les conditions d’utilisation sont légion. En cause, la plupart du temps, de la triche, des hacks ou des comportements irrespectueux répétés en jeu. Cela étant dit, la plupart du temps, ces bannissements sont limités au jeu en question. Electronic Arts change aujourd’hui la donne avec un cas bien particulier.

EA bannit un joueur FIFA sur tous les jeux et services du studio

EA vient en effet d’annoncer sur Twitter avoir banni le joueur professionnel de eSports sur FIFA Kurt0411. Et ce bannissement ne s’applique pas uniquement aux jeux FIFA mais à tous les jeux et services de l’entreprise. Selon Electronic Arts, Kurt0411 serait allé jusqu’à menacer des employés du studio ainsi que d’autres joueurs. Un comportement totalement intolérable, d’où cette décision plus que radicale. Une décision qui devrait, sans l’ombre d’un doute, faire grand bruit. Et faire jurisprudence.

Une décision qui fera réfléchir les joueurs les plus toxiques

Selon le communiqué publié par EA : “ses messages ont franchi la ligne de la décence, avec des attaques personnelles et une rupture totale de nos conditions d’utilisation. Nous ne tolèrerons aucun comportement menaçant. En conséquence, à compter d’aujourd’hui, le compte EA de Kurt0411 est banni de tous nos jeux et services suite à ces manquements sérieux et répétés.” Kurt0411 a plus d’une fois critiqué très vivement EA et sa gestion des jeux par le passé. Le jeune homme a répondu à ce bannissement via un post sur Twitter, affirmant que Electronic Arts l’a banni parce que le studio avait “peur qu'[il] gagne contre eux”. Nul doute en tout cas que cette décision devrait faire réfléchir certains joueurs et calmer leurs ardeurs, sur quelque jeu que ce soit.