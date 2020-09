EA Sports UFC 4 : une mise à jour intègre des publicités in-game au grand dam des joueurs

Un mois après la commercialisation du nouveau EA Sports UFC, des publicités pour des produits réels apparaissent durant les combats pour faire "comme dans la vraie vie".

Déjà coutumier des publicités in-game avec Burnout Paradise et les précédents EA Sports UFC, l’éditeur américain Electronic Arts s’est encore fait remarquer avec la nouvelle mouture de sa simulation sur les arts martiaux mixtes… Une mise à jour disponible plusieurs semaines après la publication des tests et de la commercialisation d’EA Sports UFC 4 a mis en avant la saison 2 de la série télévisée The Boys d’Amazon Prime Video via des encarts présents en ouverture et fermeture des replays, lors de l’entrée des combattants et même pendant les affrontements. De la publicité non désirée dans un jeu payant, une nouvelle erreur qui ne risque pas d’arranger la mauvaise image de la société, sachant que The Wall Street Journal avait révélé cet été qu’EA développait des technologies pour afficher de vraies publicités dans ses productions…

Electronic Arts s’excuse, les publicités ne seront plus visibles dans EA Sports UFC 4

Face à la gronde la communauté sur les réseaux sociaux et les nombreux articles dans la presse spécialisée, mais aussi généraliste, EA a fait retirer les publicités dans son jeu de sport et promet qu’il n’y aura plus d’opérations publicitaires du genre : “Plus tôt cette semaine, l’équipe a activé les emplacements publicitaires dans EA Sports UFC 4 qui sont apparus pendant les moments de replay du jeu. Ce type d’affichage publicitaire n’est pas étranger à la franchise UFC, bien que nous ayons généralement réservé l’affichage d’annonces à des tuiles spécifiques de menu principal ou au placement du logo Octagon. Il ressort clairement de vos commentaires que l’intégration de publicités dans l’expérience de relecture et de superposition n’est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour toute perturbation du gameplay que les joueurs ont pu subir. Nous sommes conscients que cela aurait dû être communiqué aux joueurs à l’avance et c’est notre faute. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible en jouant à EA Sports UFC 4, et que l’intégration publicitaire dans le replay et l’habillage ne réapparaisse pas à l’avenir.“