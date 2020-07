EA Sports UFC 4 : toutes les nouveautés sont détaillées en vidéo

Le nouveau jeu de combat de l'éditeur américain Electronic Arts montre ses nouvelles fonctionnalités et techniques avec du gameplay.

Annoncé récemment par Electronic Arts, EA Sports UFC 4 proposera un système de clinch plus intuitif que jamais, une mise à jour dévastatrice des positions défensives et offensives de combat au sol, des enchaînements de frappe dynamiques et enfin un nouveau système de soumission : “La fluidité des combinaisons de clinch et de frappe offre une plus grande réactivité et une expérience de combat debout plus authentique, tandis que le design des mécaniques de takedown et de combat au sol apportent davantage de contrôle lors des phases-clés du combat. Peu importe la manière et l’endroit où ils jouent, ce nouvel opus place les joueurs au centre de chaque combat. La fonctionnalité de Fluid Clinch Control amène la technologie Real Player Motion dans l’art du clinch, ajoutant ainsi un élément-clé de stratégie dans le système de frappes. La technologie Real Player Motion intègre un design des takedowns, incluant toute une volée de nouvelles animations de takedowns, contrôlés par le joueur et les attributs du combattant. Un nouveau système de soumission a été conçu pour offrir une expérience de jeu simplifiée, avec de nouvelles manières de réaliser des tentatives de soumission, de précipiter un finish, ou de contrer par des coups à grand impact pour y échapper.”

EA Sports UFC 4, l’expérience la plus authentique et immersive pour un jeu de MMA

La date de sortie d’EA Sports UFC 4 sur PS4 et Xbox One est toujours planifiée pour le 14 août prochain, sachant que les membres du EA Access pourront obtenir un accès anticipé et avoir l’opportunité de participer au pré-lancement. Les joueurs qui précommanderont cette nouvelle mouture recevront les champions de boxe poids-lourds Tyson Fury et Anthony Joshua, ainsi que les packs de customisation Cour et Kumite, incluant des éléments de personnalisation cosmétiques.

Dana White, le président de l’Ultimate Fighting Championship, commente : “EA Sports UFC 4 est le meilleur jeu de combat qui a été conçu. Les fans peuvent jouer dans les meilleures salles, ainsi que dans les décors Kumite et Cour. Ce jeu vous permet de jouer avec certains des meilleurs athlètes de l’histoire de l’UFC, ainsi que des légendes comme Bruce Lee et des champions de boxe comme Anthony Joshua et Tyson Fury. C’est fou à quel point le jeu est bon.“