EA Sports PGA Tour : les quatre tournois majeurs et du golf féminin en 2023

Attendu pour le printemps prochain, le retour d'Electronic Arts dans le monde du golf est finalement programmé pour l'année prochaine.

Le tout nouveau EA Sports PGA Tour, en développement chez EA Tiburon à Orlando, sera lancé au printemps 2023 et sera le seul endroit où les fans de golf pourront jouer les quatre championnats majeurs, dont les Masters, le Championnat de la PGA, l’US Open et l’Open britannique. Les joueurs pourront également construire leur propre carrière légendaire en participant de manière authentique au championnat The Players, aux éliminatoires de la FedExCup et au championnat Amundi Evian, tout en vivant l’atmosphère et les lieux uniques de chaque tournoi. Le moteur graphique Frostbite d’Electronic Arts permettra de vivre le golf en haute qualité avec des images ultra-réalistes qui donneront aux fans l’impression d’être au cœur de l’action sur certains des parcours les plus emblématiques du monde.

“Il y a peu de choses dans le sport qui égalent l’excitation de gagner une compétition, et nous sommes ravis d’offrir les quatre tournois majeurs et une véritable expérience de golf nouvelle génération aux fans dès l’année prochaine“, a déclaré Cam Weber, executive vice-president et general manager chez EA Sports. “Grâce à nos partenariats avec le PGA Tour et la LPGA, à la toute nouvelle intégration du suivi des athlètes du PGA Tour et à des événements comme The Players Championship et FedExCup Playoffs, les joueurs pourront obtenir un laissez-passer complet pour accéder à un championnat de golf professionnel comme jamais auparavant.”

Des technologies de pointe pour EA Sports PGA Tour

Les données ShotLink et TrackMan des golfeurs du PGA Tour seront reproduites dans EA Sports PGA Tour comme jamais auparavant grâce à ShotLink powered by CDW, le système de pointage en temps réel exclusif du PGA Tour. EA Sports PGA Tour incorpore de façon unique les données de ShotLink, qui fourniront de grandes quantités de données qui seront intégrées dans le développement du jeu, ce qui se traduira par des évaluations et des compétences précises des joueurs et par des événements plus vrais que nature dans le jeu. Les données de TrackMan, leader mondial de la mesure du vol de balle en 3D et de l’analyse du swing, sont également intégrées au jeu pour ajouter une couche supplémentaire d’authenticité en permettant aux concepteurs de jeux d’EA de perfectionner le gameplay et de nombreuses statistiques telles que le réglage des clubs.