EA Sports FC : une nouvelle ère pour le football vidéoludique

En 2023, la marque EA Sports FIFA de l'éditeur américain Electronics Arts deviendra EA Sports FC, la plus grande expérience sportive interactive.

En plus de compter sur la force de plus de 300 partenaires individuels sous licence pour avoir accéder à des milliers d’athlètes issus de diverses équipes, des centaines de stades, une trentaine de ligues et des compétitions majeures, EA Sports FC rassemblera les modes de jeu, les fonctionnalités et les innovations des jeux FIFA (Mobile, Online, eSports). L’éditeur américain Electronic Arts s’appuiera également sur des valeurs d’inclusivité et investira dans de nouveaux domaines autour du football féminin et des racines du foot pour la communauté mondiale.

“Notre vision pour EA Sports FC est de créer le club de football le plus grand et le plus influent au monde, à l’épicentre de la communauté des fans de football“, a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts. “Depuis près de 30 ans, nous construisons la plus grande communauté de football au monde – avec des centaines de millions de joueurs, des milliers d’athlètes partenaires et des centaines de ligues, fédérations et équipes. EA Sports FC sera le club de chacun d’entre eux, et des fans de football du monde entier. Nous sommes reconnaissants pour nos nombreuses années d’excellent partenariat avec la FIFA. L’avenir du football mondial est très prometteur et les fans du monde entier n’ont jamais été aussi forts. Nous avons une opportunité incroyable de placer EA Sports FC au cœur du sport et d’offrir des expériences encore plus innovantes et authentiques au public grandissant du football.”

Les partenaires d’EA Sports FC

EA Sports FC sera le seul endroit où les fans pourront jouer dans les emblématiques UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A et MLS, entre autres. Même PlayStation de Sony Interactive Entertainment sera présent aux abords des terrains comme dans les vrais matchs.