EA Sports FC sera le “sponsor-titre” de LaLiga en 2023

Ce partenariat majeur offrira une intégration approfondie de toutes les compétitions de LaLiga dans EA Sports FC et un engagement envers des initiatives locales pour améliorer l’expérience des fans de football.

Dès la saison 2023/2024, le partenariat entre EA Sports FC, le futur concurrent direct de FIFA, et LaLiga comprendra les droits d’appellation de tous les noms des compétitions officielles de LaLiga (LaLiga, LaLiga 2, LaLiga Promises et eLaLiga) ainsi qu’une refonte complète de LaLiga avec EA Sports comprenant tous les logos, graphismes, polices et autres éléments visuels. Des informations inédites sur le partenariat seront partagées dans les prochains mois avec certaines indications sur les produits EA Sports FC qui seront disponibles à l’été 2023.

Nota Informativa. ⚽🤝🎮 @EASPORTS FC será el patrocinador principal de todas las competiciones de LaLiga a partir de la temporada 23/24. — LaLiga (@LaLiga) August 2, 2022

“EA Sports représente le summum des expériences de football interactives tandis que LaLiga est à l’avant-garde des compétitions de football via des expériences inégalées pour les fans“, a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga. “Nous avons été des partenaires stratégiques avec EA Sports depuis des années, et cet accord est un engagement que nous prenons envers les fans de football à leur proposer un niveau d’innovation jamais égalé, une fusion entre les mondes virtuel et réel du football“. David Jackson, vice-président de la marque EA Sports FC chez EA Sports, a ajouté : “EA Sports FC s’engage à offrir des expériences les plus authentiques et les plus immersives du football mondial. Notre nouveau partenariat innovant avec LaLiga élève encore cette ambition et renforce la position des deux organisations d’être au centre de la culture du football. La portée et l’ampleur de ce partenariat sont profondément excitantes, tout comme l’opportunité d’offrir des expériences incroyables aux fans au travers de l’innovation dans le jeu, via ce divertissement interactif mais également grâce aux initiatives locales.“