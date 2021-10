EA Sports FC : le nouveau nom de FIFA ?

L'avenir du football chez Electronic Arts pourrait s'illustrer avec l'abandon du nom FIFA pour les prochains opus de la simulation.

Si Konami n’a pas hésité à sacrifier Pro Evolution Soccer (ou Winning Eleven) au profit d’eFootball pour proposer une nouvelle expérience footballistique au format free-to-play, avec un lancement totalement raté à la clef, Electronic Arts réfléchit fortement à changer le nom de la licence FIFA : “À l’avenir, nous étudions l’idée de renommer nos jeux de football EA Sports. Cela signifie que nous révisons notre accord sur les droits de l’appellation du jeu avec la FIFA, qui est distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels dans le monde du football. L’avenir du football est lumineux. Notre priorité est de nous assurer que nous avons toutes les chances de continuer à offrir les meilleures expériences de football interactives au monde. Nous sommes impatients de créer l’avenir du football avec vous.”

A noter que début octobre, l’éditeur américain a déposé le nom EA Sports FC auprès de l’Intellectual Property Office britannique et de l’European Union Intellectual Property Office. La fin des jeux FIFA pour toujours ?

FIFA 22 est une réussite pour Electronic Arts

9,1 millions de joueurs depuis la sortie

7,6 millions d’équipes FIFA Ultimate Team créées

60 millions de matchs joués

Cam Weber, directeur général d’EA Sports, déclare : “Nous continuerons à offrir des expériences incroyables tout au long de cette saison, mais d’abord, un grand merci à notre incroyable communauté de fans de football. Bien que nous ne soyons qu’au début de notre voyage avec vous sur FIFA 22, nous nous concentrons également sur la direction que nous souhaitons prendre désormais.Nous sommes là pour créer les meilleures expériences pour les fans du ballon rond à travers le monde. Pour ce faire, nous mettons un point d’honneur à écouter les retours de nos joueurs. Nous entendons et comprenons que ce qui compte le plus pour la communauté est de continuer à prendre de l’ampleur au niveau mondial, de créer des expériences de football innovantes sur de nouvelles plateformes, de s’engager à tous les niveaux dans le monde du football populaire et d’accélérer la croissance et la reconnaissance du football féminin. En conséquence, nous avons une vision claire pour l’avenir du football. Grâce à des années de construction de notre franchise mondiale, nous savons également que l’authenticité est essentielle à l’expérience. C’est pourquoi nous mettons tant d’énergie et comptons sur la force du collectif de plus de 300 partenaires licenciés qui nous donnent accès à plus de 17 000 athlètes dans plus de 700 équipes, au sein de 100 stades et plus de 30 ligues à travers le monde. Nous investissons continuellement dans les partenariats et les licences les plus importantes pour les joueurs, et pour cette raison, notre jeu est le seul endroit qui vous permet de jouer des compétitions iconiques telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, et bien d’autres encore, offrant aux joueurs l’expérience la plus proche de la réalité. L’étendue de nos partenariats et notre écosystème de contenus sous licence nous permettront de continuer à apporter une authenticité inégalée à nos jeux de football EA Sports, maintenant et pour de nombreuses années à venir.“