EA Play Live : Mass Effect et Dragon Age seront absents

BioWare ne participera pas à l'événement numérique EA Play Live.

De nouvelles informations concernant les deux licences phares de BioWare se font rares jusqu’au bout et ce n’est pas vraiment surprenant vu que les développements avancent timidement à cause de la crise sanitaire et des récents départs : “Nous travaillons dur pour créer les prochains jeux Dragon Age et Mass Effect (…) Nous ne montrerons rien à l’EA Play Live.”

Le programme du EA Play Live avec des livestreams Spotlight Series

“Chaque année, nous accueillons l’EA Play Live pour communiquer avec nos fans, leur montrer les jeux que nous créons et entendre les personnes qui les créent. Cette année, l’EA Play Live sera une série d’évènements qui vous permettront de voir ce que vous voulez. Nous aurons des épisodes sur mesure pour les sports, les jeux de tir et les EA Originals qui mèneront à notre événement numérique“, déclare David Tinson, directeur marketing d’Electronic Arts. “Nous adorons le format panel, car il permet à une grande conversation de se dérouler naturellement, et qui n’est pas curieux d’entendre ce que Josef va dire ensuite ? Les fans vont voir les personnalités des personnes qui font en sorte que leurs jeux préférés voient le jour, et ils verront à quel point ils sont passionnés par ce qu’ils font.”

L’avenir des jeux de tir à la première personne (8 juillet à 19h) – Oskar Gabrielson, directeur général de DICE, Christian Grass, directeur général de DICE LA, Vince Zampella, fondateur et directeur général de Respawn Entertainment, et le game director Chad Grenier se joindront à l’animatrice Stella Chung d’IGN pour discuter de Battlefield 2042 et Apex Legends ainsi que de l’avenir des jeux FPS dans leur ensemble

EA aime les studios indépendants (13 juillet à 19h) – Todd Martens du Los Angeles Times animera une table ronde à laquelle participeront Josef Fares de Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm de Zoink (Lost in Random), Melissa Phillips et Abubakar Salim des nouveaux venus Silver Rain Games, et Guha Bala de Velan (Knockout City). Une discussion animée et variée sur le rôle vital que jouent les indépendants dans le secteur

Madden NFL 22 All-Access : Scouting, comment la communauté façonne Madden NFL 22″ (19 juillet à 1h) – Découvrez comment les fans ont influencé le développement du mode Franchise et ont contribué à la création de fonctionnalités très demandées comme la gestion du personnel, la stratégie de jeu hebdomadaire et un nouveau moteur de scénario. De plus, avons-nous mentionné que vous aurez droit à la toute première révélation en profondeur de la toute nouvelle fonction de scouting qui sera intégrée à Madden NFL 22 par le biais d’une mise à jour du service en direct prévue pour septembre ? Rejoignez Seann Graddy, Tom Lischke et Andre Weingarten d’EA Sports, alors qu’ils se réunissent pour discuter de la vision de leur mode bac à sable ultime, Franchise. De plus, la table ronde sera animée par Nick Mizesko, qui a longtemps été l’annonceur du play-by-play des Madden Championship Series

Plus de jeux EA Sports (20 juillet à 19h) – Nous n’avons pas le droit de vous en dire beaucoup sur ce jeu, désolé. Mais nous pouvons dire que ce panel mettra en avant une nouvelle addition extrêmement cool à une franchise EA Sports extrêmement populaire et de longue date. Nous en avons peut-être déjà trop dit. Gardez votre agenda libre, d’accord ?

EA Play Live (22 juillet à 19h) – Avec tous ces panels, vous vous demandez peut-être ce qu’il restera pour l’événement principal. La réponse est… beaucoup. Le fait de plonger dans la série des Spotlights permet à l’événement EA Play Live de mettre les jeux au centre de l’attention, avec de nouvelles révélations de gameplay, quelques cadeaux et d’autres surprises. Austin Creed, joueur de longue date et superstar de la WWE, animera l’événement et fera avancer les choses