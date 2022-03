EA Play Live 2022 : la conférence estivale d’Electronic Arts est annulée

L'éditeur américain Electronic Arts annonce que sa traditionnelle conférence de l'été n'aura pas lieu cette année.

Pas d’édition 2022 pour l’EA Play Live, un porte-parole d’Electronic Arts explique la décision : “Nous adorons cet événement car c’est notre façon de nous connecter avec nos joueurs et de partager des nouveautés avec vous tous. Cependant, cette année, les choses ne s’alignent pas pour vous montrer tout en une seule date. Nous avons des projets passionnants en cours de développement dans nos studios de classe mondiale et nous vous en dirons plus lorsque le moment sera venu. Nous nous réjouissons de passer du temps avec vous tout au long de l’année !”

EA Play Live has been canceled this year. https://t.co/AB8eZRdcw9 pic.twitter.com/Bwc4WvS1gq — IGN (@IGN) March 15, 2022

Avec des titres importants comme Dead Space Remake, FIFA 23, Dragon Age 4, Mass Effect 4 ou encore Star Wars Jedi : Fallen Order 2, Electronic Arts devrait privilégier de courtes apparences dans plusieurs conférences comme le Xbox Games Showcase, le PlayStation Showcase, le Summer Game Fest ou encore l’Opening Night Live de la Gamescom.

EA Play Live et E3, même destin ?

De 2016 à 2020, EA Play s’est tenu en même temps que l’Electronic Entertainment Expo avant de devancer l’ouverture du célèbre salon américain avec l’EA Play Live. L’E3 a annulé sa présence physique pour la troisième année consécutive et n’a pas encore confirmé ses plans pour un événement numérique. L’année dernière, l’Entertainment Software Association (ESA) a organisé trois jours de retransmission en direct pour remplacer le salon physique.